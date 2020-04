Serie A – Milan e Inter lontano da San Siro? L’idea dei club

ULTIME NEWS – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan e Inter non sono convinte dall’ipotesi di non dover giocare a San Siro in caso di ripartenza della Serie A.

Tra le ipotesi al vaglio, c’è infatti quella di far giocare alle formazioni lombarde e torinesi gare in campo neutro. I club milanesi, però, fanno sapere che lo stadio di San Siro offre garanzie di sicurezza e isolamento secondo il protocollo previsto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e dunque non sono intenzionate a spostarsi. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

