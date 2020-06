Serie A in chiaro, Spadafora: “Accordo probabile anche stasera”

ULTIME NEWS – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ai microfoni dell’ANSA, si è detto ottimista per un accordo per la Serie A in chiaro. Queste e sue dichiarazioni: “Abbiamo tutti lavorato per raggiungere un obiettivo comune, e da quel che mi risulta su questo stasera si può chiudere un ottimo accordo, frutto della disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio”.

