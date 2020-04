Serie A, il piano di riserva: niente Scudetto e campionato a 22 squadre

ULTIME NEWS – In attesa di capire se il Governo concederà l’autorizzazione a tutte le squadre per tornare ad allenarsi a partire dal 4 maggio e quindi concludere regolarmente la stagione, la FIGC sta lavorando per definire un piano di riserva nel caso in cui il campionato di Serie A non dovesse ripartire.

L’indiscrezione viene riportata dalla Gazzetta dello Sport con un articolo che spiega quali siano i punti più importanti. Il primo ovviamente riguarda lo Scudetto che non verrebbe assegnato. Bocciata dunque anche l’ipotesi dei playoff per assegnare il titolo.

Il secondo capitolo riguarda le squadre che andrebbero a giocare le coppe europee. In questo caso, i posti saranno assegnati alle prime sei squadre in classifica attualmente. Sulla base di questo: Juventus, Lazio, Inter e Atalanta sarebbero qualificate alla prossima edizione della Champions League mentre Roma e Napoli sarebbero all’Europa League. Il Milan, in questo caso, rimarrebbe fuori dai dai discorsi europei.

Infine, per il discorso retrocessioni, invece il discorso è più complicato. Le ipotesi che si starebbero valutando, sono due:

La prima prevederebbe che non ci siano retrocessioni e che nella prossima stagione di Serie A. Dunque il campionato 2020/2021 vedrebbe ai nastri di partenza 22 squadre

e che nella prossima stagione di Serie A. Dunque il campionato 2020/2021 vedrebbe ai nastri di partenza 22 squadre La seconda prevederebbe le retrocessioni delle ultime due in classifica (SPAL e Brescia)

In entrambe le soluzioni, sarebbe prevista la promozione di Benevento e Crotone che attualmente si trovano al primo e al secondo posto nella classifica di Serie B. I playoff previsti inizialmente per il campionato cadetto, non verrebbero disputati.

