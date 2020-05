Roma, si fa male Pau Lopez: microfrattura al polso per il portiere

ROMA NEWS – Nemmeno il tempo di ricominciare, e in casa Roma si registra già un infortunio. Si tratta del portiere Pau Lopez che ha riportato una microfrattura al polso durante una seduta di allenamento individuale.

Il calciatore dovrà osservare minimo 20 giorni di stop. Niente di drammatico per Pau Lopez, ma di sicuro un fastidioso inconveniente, che comunque non dovrebbe mettere a rischio la sua presenza per la ripartenza del campionato (se mai si riuscirà a ripartire). A riportare la notizia sono i colleghi di Sport Mediaset.

Nel frattempo, sono arrivate le parole di Andriy Shevchenko in diretta Instagram con il collega Carlo Pellegatti. Per non perderti nulla della loro chiacchierata, clicca qui >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓