Riapertura stadi – Il Governo è pronto a dare l’ok: ecco il punto

Riapertura stadi, le ultime news: quanti spettatori dal prossimo 7 ottobre?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il tema della riapertura al pubblico degli stadi è molto delicato in questo periodo. Ecco che, come scrive il Corriere dello Sport, il Governo sta studiando una legge per riaprire gli impianti fino ad un massimo del 25% della capienza totale. Già domani potrebbe arrivare il via libera delle autorità, tant’è che dal prossimo fine settimana potremo vedere i tifosi sugli spalti. C’è bisogno però di modificare l’attuale DPCM che è valido fino al 7 ottobre. Per quel che riguarda il calciomercato del Milan, c’è Nikola Milenkovic in pole position come rinforzo per la difesa. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>