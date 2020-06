Reggina, Menez: “Avevo perso la passione, adesso voglio la Serie A”

ULTIME NEWS – L’ex Milan Jeremy Menez si è presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore della Reggina. Le sue dichiarazioni:

“Io sono qui per vincere il campionato di Serie B e andare in Serie A: ogni giocatore deve giocare per arrivare il più in alto possibile. Per due, tre anni avevo perso la passione del calcio, di lavorare al 100% per stare bene. Tutti noi amiamo il calcio, ma al di là di questo ci sono i rapporti umani. Ho parlato tante volte col presidente Gallo e col ds Taibi e ho avuto sensazioni positive. Qui ho sentito amore e fiducia e questo per me è molto importante”.

Sul numero di maglia: “Voglio ringraziare Dimitrios Sounas perché mi ha lasciato la ma il numero 7, una maglia a cui tengo molto. Se il ruolo in cui mi esprimo meglio è quello di falso nueve? Io sono a disposizione, il mister mi conosce, abbiamo parlato e vedremo insieme come possiamo aiutare la squadra”.

