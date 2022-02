Real Madrid, Ancelotti nel mirino della critica: il motivo

Critiche per Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, dopo l'eliminazione in Coppa del Rey contro l'Athletic Bilbao

E' dura essere l'allenatore del Real Madrid. Dalla Spagna arrivano critiche a Carlo Ancelotti nonostante il primo posto nella Liga 1. I blancos sono stati eliminati in Copa del Rey dall'Athletic Bilbao, ma in realtà il tecnico è finito nel mirino per altri motivi: secondo i media spagnoli, infatti, l'ex Milan si sta affidando a giocatori spesso stanchi e fuori posizione, lasciando fuori gente come Hazard, Bale e Jovic. Ancelotti sta praticando poco turnover, considerato che sta poco utilizzando giocatori come Isco, Camavinga, Ceballos, Vallejo, Marcelo, Mariano e Lunin.