PSG nella bufera: rischiano il posto Tuchel e Leonardo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il PSG ha iniziato la stagione 2020-2021 perdendo due gare su due. La prima, 0-1, sul campo del Lens, poteva essere perdonata. I parigini, in fin dei conti, hanno giocato senza sei titolari, fermati a casa dal coronavirus.

PSG, inizio shock in Ligue 1

La seconda, con lo stesso risultato, in casa contro l’Olympique Marsiglia, nel classico del calcio francese, è finita male, con espulsione di un nervosissimo Neymar, di Layvin Kurzawa e di Leandro Paredes. Secondo quanto riferito da ‘L’Équipe’, sono finiti già sotto processo Thomas Tuchel e Leonardo, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del PSG.

Tuchel e Leonardo già rischiano di essere licenziati

A Tuchel viene imputato di dipendere da Neymar. Del suo esonero si parla da molto tempo. Massimiliano Allegri potrebbe essere un suo valido sostituto in panchina. A Leonardo, invece, viene rinfacciato di aver preso soltanto Alessandro Florenzi in prestito dalla Roma.

Leonardo, i capi d’accusa verso l’ex dirigente del Milan

Manca, al PSG, un forte attaccante centrale, un forte difensore (Thiago Silva lasciato andare al Chelsea a parametro zero …), e, in più, non è ancora riuscito a risolvere la grana Kylian Mbappé. In scadenza di contratto il 30 giugno 2022 con il PSG, l’enfant prodige ha già fatto sapere di voler lasciare i capitolini alla fine di questa stagione.

