PSG, la nuova stagione inizia male: la Supercoppa di Francia è del Lille

Inizia con una sconfitta la stagione del PSG : la Supercoppa di Francia è del Lille . Decisiva una rete di Xeka allo scadere del primo tempo. La gara si è giocata in Israele ed ha visto l'episodio negativo e da condannare dei fischi dei tifosi ad Achraf Hakimi . L'ex Inter, infatti, ha sposato apertamente la causa palestinese nel tristemente noto conflitto in atto.

Per quanto riguarda il campo, si diceva, serata da dimenticare per il PSG. Xeka insacca al 45' con un bel tiro dai 25 metri. Icardi si vede annullare un gol nella ripresa, al 75esimo. Da segnalare anche l'esordio diGeorginio Wijnaldum, al 71'. Nella squadra di Mauricio Pochettino assente Gianluigi Donnarumma, tra i tanti nazionali, reduci dall'Europeo o dalla Copa America. A trionfare è il Lille.