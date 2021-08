Lille-PSG, Hakimi fischiato in Israele: Bennacer si schiera in suo favore

Si sta disputando la Supercoppa di Francia Lille-PSG. Achraf Hakimi è stato fischiato dai tifosi israeliani: Bennacer lo difende sui social

Si sta disputando la Supercoppa di Francia Lille-PSG. Achraf Hakimi è stato subissato di fischi dai tifosi israeliani. La gara, infatti, si gioca in campo neutro. L'ex difensore dell'Inter è stato preso di mira per la sua posizione in merito al conflitto israelo-palestinese. Hakimi, infatti, si era schierato apertamente in favore della Palestina.