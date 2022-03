Psg eliminato dalla Champions: rischiano Leonardo e Pochettino

Terremoto in casa del Psg dopo l'eliminazione dalla Champions League. Leonardo rischia, mentre è certo l'addio di Pochettino

Terremoto in casa Psg. Non solo l'errore di Donnarumma e le polemiche sull'arbitro, ma anche un rendimento non all'altezza delle aspettative. Il club parigino, dopo le follie estive, non si aspettava certamente di essere eliminato agli ottavi di Champions League e quindi tutti sono in discussione. Secondo quanto scrive Le Parisien, Leonardo potrebbe lasciare il Psg al termine della stagione, visto che non è la prima volta che il suo operato viene messo in discussione. Anche Pochettino lascerà la Francia: il suo destino è segnato dopo l'eliminazione di ieri.