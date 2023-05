Premier League, cade l’Arsenal: Manchester City campione d’Inghilterra

L'Arsenal perde in casa del Nottingham Forest e il Manchester City di Guardiola può festeggiare la vittoria della Premier League

Con la sconfitta dell' Arsenal contro il Nottingham Forest , il Manchester City è matematicamente campione d'Inghilterra. Con un turno d'anticipo, dunque, i ragazzi di Guardiola possono festeggiare, per la nona volta nella loro storia, la vittoria della Premier League .

I Gunners cadono al City Ground a causa del gol di Awoniyi arrivato dopo soli 19 minuti di gioco. Il gruppo di Arteta crea tanto ma non riesce a concludere ed il match finisce sul risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. Il Manchester City vince senza giocare, poiché impegnati solo domani nella sfida contro il Chelsea di Lampard .

Vittoria fondamentale per il Nottingham, ormai vicinissimo alla salvezza, mentre per l'Arsenal svanisce il sogno di una Premier League che a marzo sembrava in tasca. Arriverà, invece, un amarissimo secondo posto. LEGGI ANCHE:Segui qui la diretta testuale della sfida tra i rossoneri e i blucerchiati>>>