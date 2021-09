Pelè in ospedale da sei giorni: “Non sono svenuto. Solo esami”

Pele è ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. C'è un po' di confusione in merito alle condizioni dell'ex attaccante

Come viene riportato da gazzetta.it, Pelè è ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo.In realtà, però, c'è un po' di confusione in merito alle condizioni fisiche di O Rei. Il brasiliano si è recato in ospedale martedì scorso per sottoporsi ad alcuni accertamenti di routine, ma alcuni media avevano scritto di un Pelè svenuto stesso in ospedale. La cosa però è stata smentita dallo stesso Pele: "Non sono svenuto. Ci sono andato per esami di routine che non ero riuscito a fare a causa della pandemia.Fate sapere che non potrò giocare domenica prossima"