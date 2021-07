Olimpiadi Tokyo 2020 – Messico-Francia 4-1: Kalulu gioca 90 minuti

Il Messico vince 4-1 contro la Francia nella gara d'esordio delle Olimpiadi di Tokyo. Il rossonero Pierre Kalulu in campo per 90 minuti

Dopo un primo tempo chiuso 0-0, nella ripresa sono arrivate ben 5 reti. A sbloccare la partita è stato il Messico con Verga al minuto 47. Pochi minuti dopo, ecco il raddoppio firmato da Cordoba. La Francia non si è arresa e ha accorciato le distanze con il rigore di Gignac al 69', ma il neo entrato Antuna ha messo la palla in rete per la terza volta per i messicani al minuto 80. In pieno recupero, Aguirre ha calato il poker.