Neymar rischia 5 anni di carcere: la bomba dalla Spagna

Neymar, attaccante brasiliano del PSG, potrebbe rischiare fino a 5 anni di carcere per evasione e frode fiscale: le ultimissime

Neymar, attaccante brasiliano del PSG, potrebbe rischiare fino a 5 anni di carcere per evasione e frode fiscale. Come rivelato da El Pais, il fisco spagnolo avrebbe chiesto all’attaccante brasiliano un risarcimento di circa 10 milioni di euro, aspetto che potrebbe far rischiare a Neymar almeno 2 anni di carcere.