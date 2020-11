Morte Maradona, Baresi: “E’ stato un onore affrontarti” | Calcio News

Ultime Notizie Milan News: Maradona, il ricordo di Baresi

MILAN NEWS – La notizia purtroppo ha trovato riscontro. Diego Armando Maradona è morto. El Clarin ha riportato in anteprima la news, poi segnalata e confermata da altre testate. La morte è arrivata a causa di un attacco respiratorio.

Ovviamente in questi minuti ci sono tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del Dio del calcio. Tra questi c’è Franco Baresi, vice presidente del Milan che ha affrontato tante volte l’argentino. Ecco cosa ha scritto: “Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre”.

