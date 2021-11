Milan, ricordi Rangnick? Sarà il nuovo tecnico del Manchester United

Ralf Rangnick, secondo i media inglesi, dovrebbe diventare il nuovo tecnico del Manchester United fino al termine della stagione

Nuova avventura per Ralf Rangnick? Secondo quanto riportato dal The Athletic, il tedesco potrebbe diventare il nuovo allenatore del Manchester United fino al termine della stagione. In estate, con calma, verrà scelto il nuovo tecnico degli inglesi per le prossime stagioni. Ragnick, vicinissimo al Milan in passato, può dunque provare una nuova esperienza in Premier League. Successivamente l'ex Lipsia avrà un'opzione per altri due anni come consulente e contestualmente verrà scelto il nuovo tecnico dei Red Devils. Ecco le top news di oggi: domani c'è una firma importante.