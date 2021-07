Messico, che paura per Lozano: infortunio shock per El Chucky

Attimi di paura durante Messico-Trinidad & Tobago, gara della Gold Cup: Hirving Lozano ha subìto un bruttissimo infortunio all'occhio

Attimi di tensione e paura durante Messico-Trinidad & Tobago, gara della Gold Cup, per Hirving Lozano, che ha subìto un bruttissimo infortunio. Il calciatore del Napoli si è scontrato con il portiere avversario, sbattendo fortemente la testa. Un impatto terribile, con Lozano che ha perso i sensi per un paio di minuti. L'attaccante si è poi ripreso ed è stato trasportato in ospedale in barella e con un collare. Le sue condizioni, secondo le ultimissime indiscrezioni che arrivano dal Messico, sono comunque stabili.