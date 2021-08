Marsiglia-Bordeaux, paura per Samuel Kalu: il nigeriano perde i sensi

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti durante Marsiglia-Bordeaux, dove Samuel Kalu ha perso i sensi dopo un colpo subìto

Sono stati momenti di grande paura quelli vissuti durante Marsiglia-Bordeaux , dove Samuel Kalu ha perso i sensi dopo un colpo subìto. Il calciatore dei girondini si trovava in barriera , al 14', quando una pallonata lo ha raggiunto facendolo svenire. Immediato l'intervento da parte dello staff medico con i giocatori presenti in campo che si sono schierati a protezione del compagno svenuto a terra. Una scena che ha fatto riaffiorare alla mente l'episodio accaduto ad Eriksen ad Euro2020 durante Danimarca-Finlandia, seppur le circostanze fossero totalmente diverse.

Fortunatamente l'attaccante nigeriano si è ripreso piuttosto velocemente ed è uscito sulle proprie gambe, provando persino a ritornare in campo. Capendo il pericolo, Vladimir Petkovic lo ha comunque sostituito. L'ex giocatore del Gent aveva vissuto una situazione simile già nel 2019 quando, in Egitto, svenne durante una sessione di allenamento con la sua nazionale.