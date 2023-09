Ligue 1, il Psg demolisce per 4-1 il Lione: doppietta per Kylian Mbappé

Il ritorno di Mbappé

Match che si mette subito bene per i parigini. Dopo neanche 3 minuti Tolisso commette un fallo in area di rigore e regala un tiro dal dischetto sul quale Mbappé non sbaglia. Passano altri 16 minuti ed ecco arrivare il raddoppio: Hakimi si ritrova nel posto giusto al momento giusto e mette a segno la rete dello 0-2. Finita qui? No, poiché al 39' è Asensio a mettere la sua firma per il terzo gol del Psg. La prima frazione di gioco sembra giungere alla sua conclusione ma Mbappé non è soddisfatto e firma la quarta rete del match, nonché la seconda per lui in questa serata.