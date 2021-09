Ligue 1 – Brest-Angers 1-1, in rete l’obiettivo rossonero Faivre

Romain Faivre, trattato dal Milan nell'ultimo calciomercato estivo, ha segnato ieri per il suo Brest nella sfida di Ligue 1 contro l'Angers

Ieri, per la 5^ giornata della Ligue 1 francese, si è giocata Brest-Angers allo stadio 'Francis-Le Bié'. Romain Faivre , classe 1998 , a lungo trattato dal Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato , è andato in gol per i bretoni. È accaduto al 62' , quando il numero 21 della formazione di Michel Der Zakarian ha trasformato un calcio di rigore.

Dagli undici metri anche il pareggio ospite, arrivato con Thomas Mangani al 78', per il definitivo 1-1. Faivre, che aveva saltato Strasburgo-Brest in pieno periodo di mercato perché intenzionato a vestire la maglia rossonera in questa stagione, ha fin qui disputato 4 gare in campionato, per un totale di 360'. Quella di ieri è stata la sua prima rete.