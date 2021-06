Liga – Real Madrid, Florentino Pérez chiama Ancelotti per la panchina

Carlo Ancelotti potrebbe tornare ad allenare il Real Madrid. Il patron dei 'Blancos' pensa a lui per sostituire Zinedine Zidane: le ultime

Carlo Ancelotti di nuovo sulla panchina del Real Madrid ? Il Presidente Florentino Pérez ci pensa. Secondo le ultime indiscrezioni, il patron dei 'Blancos' avrebbe chiamato l'ex tecnico, tra le altre, anche del Milan , per sostituire il dimissionario Zinedine Zidane alla guida delle 'Merengues' dalla prossima stagione.

Ancelotti, lo ricordiamo, ha allenato il Real Madrid per due stagioni, dal 2013 al 2015 , vincendo, con la 'Casa Blanca', una Coppa di Spagna , una Supercoppa Europea , un Mondiale per Club , e, soprattutto, una Champions League . È con lui, infatti, che il Real Madrid ha vinto la 'Décima', dopo ben 12 anni di astinenza.

L'allenatore emiliano, però, è legato all'Everton, club della Premier League inglese, da un contratto fino al 30 giugno 2024. I 'rumors' lo danno molto vicino al ritorno al Real Madrid, vedremo se si concretizzerà il tutto. Alternative, per Florentino Pérez, sarebbero Antonio Conte e l'idolo di casa, l'ex attaccante Raúl González Blanco, oggi alla guida del 'Castilla'. Donnarumma via dal Milan? Ecco cosa sarebbe successo realmente >>>