La Uefa pensa alla “Luxury tax”, il Bayern Monaco non ci sta: ecco cos’è

Il Bayern Monaco si schiera contro le nuove regole pensate dall’ Uefa per il Fair Play Finanziario , in particolare contro la "Luxury tax". Ma di cosa si tratta? Come spiega 'Calcio e Finanza', la Uefa sta pensando ad un sistema di tetto salariale per chi dovesse superare la quota prefissata.

Mosse che, tuttavia, non sembrano piacere al Bayern Monaco. "Il fair play finanziario è stata una buona idea, ma le eccezioni sono state fatte troppo rapidamente", ha detto Hainer in una intervista a Kicker. "Qui il lavoro deve essere svolto in modo più rigoroso e devono essere apportati miglioramenti. Luxury tax? Non sono affatto convinto di questa tassa sul lusso. Per una concorrenza leale, servono regole valide con conseguenze evidenti. Troppo spesso in passato i delicati tentativi di sanzione venivano rivisti o attenuati. Non può funzionare così".