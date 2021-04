La SuperLega: “Non vogliamo sostituire Champions ed Europa League”

La SuperLega ha indirizzato una missiva a UEFA e FIFA nella quale ha dichiarato la volontà di coesistere con le attuali coppe europee

Daniele Triolo

La SuperLega è ufficialmente nata (questo il sito web). Il nuovo torneo europeo infrasettimanale ha visto la luce nelle ultime ore. Sono 12 i club fondatori, ai quali, presto, dovrebbero aggiungersene altri 3.

In Italia, si tratta di Juventus, Inter e Milan. In Spagna, di Real Madrid, Barcellona ed Atlético Madrid. In Inghilterra, di Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Il torneo dovrebbe partire, nelle intenzioni dei club fondatori, il prima possibile. Si presume che ciò possa avvenire già in estate.

Si punta ad una competizione con 20 squadre, suddivise in due gironi da 10. Le prime tre accederebbero direttamente ai quarti di finale, mentre la quarta e la quinta di ogni raggruppamento dovrebbero fare uno spareggio andata e ritorno per un posto. Quindi, quarti e semifinali, sempre andata e ritorno ed una finale secca in campo neutro.

Trattandosi di una competizione infrasettimanale, va da sé come questa rivoluzione nel mondo del calcio possa spazzare via le attuali coppe europee, Champions League, Europa League e la Conference League, che partirà quest'estate. Alle minacce di UEFA e FIFA, che vorrebbero escludere i 12 club fondatori da qualsiasi manifestazione da loro organizzata, la SuperLega ha risposto con una missiva indirizzata ai leader Aleksander Čeferin e Gianni Infantino.

"La competizione deve essere giocata insieme alle attuali competizioni nazionali di campionato e coppa, che sono una parte fondamentale del tessuto competitivo del calcio europeo. Non cerchiamo di sostituire la UEFA Champions League o l’Europa League, ma di competere ed esistere accanto a quei tornei», si legge nella lettera visionata da 'The Associated Press'. SuperLega ufficiale, Milan tra i club fondatori: ecco cosa può succedere ora >>>