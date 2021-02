La classifica dei talenti sprecati: c’è anche Cassano | Calcio News

Talenti sprecati, c’è anche Cassano

La prestigiosa rivista France Football, che assegna il Pallone D’Oro, ha stilato questa volta una classifica piuttosto particolare. Si tratta dei calciatori che nel corso della loro carriera hanno sprecato maggiormente il loro talento. In questa graduatoria non può che esserci Antonio Cassano, ex giocatore del Milan. Difficile dire qualcosa in contrario, visto che le potenzialità dell’ex fantasista erano sotto gli occhi di tutti, ma la testa non è stata mai all’altezza del suo grande talento. Ecco la classifica

1 – Antonio Cassano

2 – Paul Gascoigne

3 – Stan Bowles

4 – Antonio Angelillo

5 – Dimitar Berbatov

6 – Rishidi Yekini

7 – Mario Basler

8 – Nicolas Anelka

9 – Andy van der Meyde

10 – Adriano

