Juventus, oggi nuova penalizzazione: la Procura FIGC chiede 11 punti

È attesa per questa sera, dal Tribunale della Corte Federale d'Appello, la sentenza sulla penalizzazione della Juventus. La squadra bianconera, impegnata in serata nel 'Monday Night' di Empoli, aspetta di capire l'entità della penalizzazione per chiudere, definitivamente, il processo plusvalenze.