Italia, la Fifa cancella le diffide in vista dei play-off: si “salvano” 10 giocatori

L'Italia di Mancini può sorridere: la Fifa cancella le diffide verso i playoff mondiali. Gli azzurri avevano dieci giocatori in diffida

L'Italia di Roberto Mancini può sorridere. La Fifa, infatti, ha deciso di accogliere la richiesta dell'Uefa e di cancellare le ammonizioni pendenti per i playoff Mondiali. Questa decisione agevola senza dubbio gli azzurri, che aveva in diffida ben dieci giocatori: Barella, Bernardeschi, Chiellini, Chiesa (comunque infortunato), Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toloi e Tonali. Italia giocherà la sua prima gara di play-off il 24 marzo a Palermo contro la Macedonia del Nord. Milan e Inter si sfidano per un trequartista.