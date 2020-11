Italia, Evani: “Le differenze tra Mancini e Sacchi” | Calcio News

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Alberico Evani, tecnico che sostituirà quest’oggi Roberto Mancini (coronavirus) nell’amichevole tra Italia e Estonia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco cosa ha detto.

“Sacchi e Mancini? Li accomuna il bel gioco, la volontà di essere propositivi e di voler comandare, di essere ottimisti. Poi nei principi di gioco, qualcosa cambia. Quello che li differenzia è che Roberto sia molto tranquillo. Quando finiscono gli allenamenti i ragazzi sono liberi. Sacchi, invece, continuava a darti nozioni, perchè sapeva che quel tipo di gioco richiedeva molta attenzione. Anche a tavola? Ovunque. Sinceramente se da una parte può far piacere essere in questo ruolo, dall’altra parte avrei preferito che ci fosse qua Roberto. Innanzitutto per la sua salute e poi perchè lo staff e la squadra ha bisogno di una figura come lui che trasmette carisma. Spero di riuscire a sopperire almeno in parte alla sua grande assenza”. Un calciatore del Milan può partire. VAI ALLA NEWS>>>