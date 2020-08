Italia, a settembre due sfide di Nations League: date e avversari

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – A settembre, tra qualche giorno quindi, l’Italia di Roberto Mancini sarà impegnata in due partite di Nations League. Si giocherà venerdì 4 settembre contro la Bosnia, e lunedì 7 settembre contro l’Olanda.

In queste due partite è molto probabile vengano convocati anche alcuni calciatori del Milan, su tutti Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Per quest’ultimo servirà cautela visto che ha chiuso la stagione, a fine luglio, per infortunio. Non è da escludere una possibile, seppur difficile, chiamata per Andre Conti.

Per l’Italia si tratterà delle prime due partite (su sei totali) del girone: oltre a Bosnia e Olanda, ci sarà anche la sfida alla Polonia, ma il prossimo 11 ottobre.

Poi ancora contro l’Olanda il 14 ottobre, per finire con le ultime due sfide ancora contro Polonia e Bosnia il 15 e 18 novembre.

Saranno partite ufficiali, ma anche test-match importanti in vista della preparazione a EURO 2021.

