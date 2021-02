Inter, tapiro d’oro a Conte: il tecnico non gradisce | Calcio News

Inter, Conte riceve il Tapiro D’Oro

Antonio Conte nell’occhio del ciclone. Dopo quanto successo con Andrea Agnelli, presidente della Juventus (QUI le novità), nella partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, Striscia la Notizia ha voluto consegnare il Tapiro D’Oro al tecnico nerazzurro.

Conte non l’ha presa bene, e l’inviato Valerio Staffelli, così come riportato da gazzetta.it, non è riuscito a consegnare all’allenatore il “premio”. Le immagini della mancata consegna andranno in onda questa sera su Canale 5. Raiola parla del futuro di Donnarumma. VAI ALLA NOTIZIA>>>