Inter, presentato ufficialmente il nuovo logo. E l’ex Icardi già lo copia

L'Inter ha presentato in via ufficiale stamattina il nuovo logo della società nerazzurra. Polemica a distanza con Mauro Icardi: ecco perché

I calciatori nerazzurri, quindi, hanno presentato il nuovo logo, simbolo della nuova 'visual identity' dell'Inter, ufficialmente in vigore dalla prossima stagione, 2021-2022 , in questo video pubblicato sui canali social del club.

Sul web, però, è già polemica per il nuovo logo dell'Inter. Un po' perché a molti non piace, un po' perché, a distanza di qualche ora dalle prime indiscrezioni sul cambio di 'look' del Biscione , l'ex Mauro Icardi , un tempo capitano nerazzurro ed oggi bomber del PSG , ha lanciato su 'Instagram' il suo logo personale. Che sembra effettivamente 'scopiazzato' dal quello dell'Inter.

Si tratta, in sostanza, delle lettere M e I che si intrecciano, in maniera serpentesca. Forse una coincidenza, forse no. Fatto sta che tra i tifosi dell'Inter, sui social, è già montata la protesta verso l'argentino una volta amato ed oggi sacrificato sull'altare del passato in favore di Romelu Lukaku.