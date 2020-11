Inter, passivo da 100 milioni: i debiti blindano Conte | Calcio News

Ultime Notizie Inter News: Conte, i debiti dell’Inter lo blindano

CALCIO NEWS – Il quotidiano La Stampa, in edicola questa mattina, si concentra sul momento che sta attraversando l’Inter. I nerazzurri arrivano dalla brutta sconfitta in Champions League contro il Real Madrid.

Oggi l’Inter chiuderà il bilancio con un passivo di circa 100 milioni. I debiti non permettono alla società di esonerare Antonio Conte, anche perchè si sta pagando ancora Luciano Spalletti. Ricordiamo che Conte ha contratto da ben 12 milioni di euro fino al 2022. L’Inter sta deludendo, e al momento il tecnico non sembra essere riuscito a trovare le giuste contromisure per superare questo momento. Calciomercato Milan: Maldini ci prova di nuovo per un centrocampista. VAI ALLA NOTIZIA>>>