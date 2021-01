Inter, Marotta: “Mercato? Non possiamo permetterci investimenti” | News

Inter, Marotta spegne le ambizioni dei tifosi interisti sul mercato

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match di ‘San Siro‘ contro il Crotone. Ecco le dichiarazioni di Marotta sul calciomercato invernale che scatterà domani, in via ufficiale. La linea del club di Viale della Liberazione sembra essere piuttosto chiara …

“Abbiamo delineato le linee guida sul mercato. Non possiamo permetterci investimenti, ma è chiaro che tutte le società europee sono in questa situazione. Si va avanti, c’è grande senso di appartenenza nel gruppo tecnico, oggi pensiamo solo ai tre punti”, ha detto Marotta.

“Siamo in un momento in cui c’è una contrazione mondiale dettata dalla pandemia, tutti i club devono avere continuità nella gestione e il mercato non sarà più come prima. Va innanzitutto rivisto il costo del lavoro – ha detto ancora Marotta, A.D. Inter -: in Italia, dal 50%, oggi rappresenta il 70% dei costi di un club. Serve calmierarli e continuare nella programmazione, che è indispensabile”.

Infine, in merito la presunta cessione dell'Inter da parte del gruppo 'Suning', Marotta ha affermato: "Direi che il comunicato di ieri del Presidente è stato molto esplicito e ha smentito le ipotesi di una cessione del gruppo di maggioranza".