Inter, il nuovo sponsor di maglia sarà Socios.com: tutti i dettagli

Il nuovo sponsor di maglia dell’Inter potrebbe arrivare dal mondo delle criptovalute. Al posto di Pirelli dovrebbe arrivare Socios.com

Socios.com è già partner di molti club. Sponsorizza, ad esempio, le maglie del Valencia, in Spagna. Altre squadre che hanno a che fare con la piattaforma sono Barcellona, Atletico Madrid e Manchester City. Ma Socios.com vanta anche accordi minori con alcune squadre italiane come Juventus, Milan e Roma. In particolare, i tifosi di questi tre club possono scegliere quali musiche far sentire allo stadio durante le partite e tanto altro.