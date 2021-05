Inter, finalmente gli stipendi: ecco come e quando verranno liquidati

Vinto lo Scudetto, l'Inter adesso penserà a saldare le pendenze con i suoi dipendenti, allenatore e calciatori su tutti. Le mosse nerazzurre

Vinto il campionato di Serie A, in casa Inter, adesso, è tempo di pensare ai tanti problemi finanziari che affliggono il club. Il Presidente Steven Zhang, rientrato a Milano, sta lavorando per accogliere, nel giro di qualche giorno, l'ingresso di un nuovo fondo con un finanziamento da 250 milioni di euro.

In pole position c'è Bain Capital, ma Oaktree non sembra essere del tutto tagliato fuori dalla corsa. Dall'eventuale chiusura di questa operazione dipenderà una serie di decisioni sul futuro del club. Per questo motivo l'incontro tra Zhang, l'allenatore Antonio Conte e gli uomini mercato dell'Inter non avverrà prima di 15-20 giorni.

'Gazzetta.it', però, ha spiegato come, nel pieno rispetto dei paletti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), l'Inter abbia già 'apparecchiato' una scaletta per il pagamento degli stipendi arretrati. La società di Viale della Liberazione dovrà chiudere i contri entro fino mese. Anche perché servirà la liberatoria di tutti i giocatori, molti dei quali partiranno per i Campionati Europei.

Ad aprile è stato pagato il mese di febbraio, mentre entro il 30 maggio saranno saldati gli stipendi di marzo, aprile e dello stesso maggio. Più a quelli vecchi di novembre e dicembre 2020 ancora insoluti. A settembre, invece, i calciatori dell'Inter percepiranno lo stipendio di giugno.

Resteranno, poi, da versare ai giocatori soltanto i premi Scudetto. Per quelli, però, nessuna scadenza a breve termine: verranno liquidati in due tranche, nei prossimi mesi di settembre e dicembre. Campioni d'Italia, sì, ma quanta fatica.