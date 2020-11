Inter, anche Kolarov positivo al coronavirus | Serie A News

Inter, tegola Kolarov: positivo al coronavirus

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Aleksandr Kolarov, classe 1985, è positivo al coronavirus. Il difensore serbo, rientrato in Italia dopo gli impegni con la propria Nazionale, è risultato positivo al tampone effettuato ieri. L’ex giocatore di Lazio, Manchester City e Roma, completamente asintomatico, seguirà, da ora, le procedure previste dal protocollo sanitario. Quindi isolamento e quarantena. Kolarov, pertanto, non sarà a disposizione del tecnico nerazzurro Antonio Conte per Inter-Torino di domenica 22 novembre, ore 15:00, a San Siro. CALCIOMERCATO MILAN, NOVITÀ SUL FUTURO DI DOMINIK SZOBOSZLAI >>>