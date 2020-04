IFAB – 5 sostituzioni, entro fine maggio la decisione finale

ULTIME NEWS – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la IFAB (organo internazionale che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio), entro fine maggio deciderà se dare il definitivo via libera alle 5 sostituzioni nell’arco di una partita.

Questa nuova regola andrà incontro a squadre e calciatori qualora i campionati dovessero ripartire e prevedere un’alta concentrazione di gare nel breve periodo. I 5 cambi dovranno avvenire in massimo 3 slot per evitare perdite di tempo. Inoltre, in caso di partite che si concludono ai supplementari, le sostituzioni potrebbero diventare addirittura 6 (già oggi ne sono previste 4 per le gare su 120 minuti). La nuova direttiva, se approvata, sarà valida fino al 31 dicembre 2021. Non si esclude però, che possa diventare definitiva anche oltre quella data qualora ci siano dei riscontri positivi.

La Serie A sembra intenzionata a recepirla ed è probabile che anche la UEFA dia l’ok per Champions League ed Europa League. In questa finestra temporale rientrerebbe anche l’Europeo del 2021. L’ultima parola, spetto in ogni caso agli organizzatori delle competizioni.

