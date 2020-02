I club inglesi contro il Manchester City: chiesta la revoca dei titoli

NEWS DALL’ESTERO – Nuovi problemi per il Manchester City. Dopo l’esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni per violazione del Fair Play Finanziario UEFA, i ‘Citizens‘ sono finiti nel mirino di una class action di alcuni club inglesi di Premier League.

Nel dettaglio, questi club chiedono la revoca dei titoli conquistati fra il 2012 e il 2016, ossia un campionato e due Coppe di Lega. Altro problema da affrontare per il club inglese allenato da Josep Guardiola. A riportare la notizia sono i colleghi di Sport Mediaset. Nel frattempo per sapere cosa ha detto l’ex dirigente del Milan Ariedo Braida continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android