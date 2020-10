Higuain: “Ero stufo dell’Europa, non volevo più allenarmi”

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Gonzalo Higuain, ex attaccante di Juventus e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CBS.

“In Europa avevo perso la gioia di giocare. Volevo ritrovarla, come quando ero ragazzino. Volevo stare lontano dalla pressione del calcio d’élite, anche a livello mediatico. In Europa devi dimostrare qualcosa ogni partita, e io credo di averlo fatto per tutta la mia carriera. Non hai tempo a sufficienza per divertirti, e non penso di dover dimostrare più nulla”.

MALDINI, AFFARE A PARAMETRI A ZERO >>>