Guerra in Ucraina: sospesi ufficialmente tutti i campionati

La Russia ha invaso l'Ucraina nella mattinata di oggi. La Federcalcio ucraina ha deciso di sospendere i campionati di calcio

La Russia invade l'Ucraina. Quello che tutti temevano è diventato realtà nella notte di oggi. Gli attacchi militari sono avvenuti nella notte in diverse città importanti dell'Ucraina come Kharvik, Odessa e Kiev. Ad annunciare l'attacco Vladimir Putin, presidente russo. La federcalcio, proprio a seguito di questi terribili avvenimenti, ha deciso di sospendere tutti i campionati di calcio: "A causa dell'imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato ucraino è stato sospeso. Ricordiamo che in Ucraina c'è un italiano, Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakthar Donetsk.