FIGC – Si pensa a un piano per salvare il calcio: ecco di cosa si tratta

ULTIME NEWS – Ieri, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha chiesto pubblicamente in un intervento radiofonico a Radio Cusano, la formazione di un fondo “salva calcio”, un progetto destinato alla creazione di un paracadute per le realtà più in difficoltà dello sport più amato dagli italiani.

L’idea della FIGC è quella di far arrivare i fondi dalle scommesse effettuate in Italia sul calcio nella quota dell’1%. Si stima, qualora la proposta andasse in porto, che i benefici per il mondo del calcio sarebbero di circa 100 milioni di euro.

Per quel che riguarda il calciomercato del Milan invece, si pensa già al dopo Zlatan Ibrahimovic. CI sarebbe già il nome del possibile sostituto. Per saperne di più continua a leggere >>>

