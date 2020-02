FIFA, nasce un fondo per garantire gli stipendi non pagati

NEWS CALCIO – Sul proprio sito ufficiale, la FIFA ha annunciato un accordo con Fifpro per istituire il “Fondo FIFA”. Questo fondo mira a garantire gli stipendi ai calciatori che non vengono pagati dalle proprie società quando esse si trovano in cattive situazioni finanziarie.

La FIFA attiverà questo fondo a partire dal 1° luglio 2020. Sono stati stanziati 16 milioni di dollari fino al 2022, cifra che verrà così suddivisa in questo modo: 3 milioni di dollari nel 2020, 4 milioni di dollari nel 2021 e 4 milioni di dollari nel 2022, più altri 5 milioni di dollari riservati per la protezione retroattiva dei calciatori per i salari dal luglio 2015 a giugno 2020.

Una garanzia in più che tutela i calciatori.

