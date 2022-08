Fair Play finanziario, il Times: “UEFA pronta a punire Juve, Inter e Roma”

La UEFA è pronta a punire 20 club europei per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario nelle stagioni 2020-21 e 2021-22

Carmelo Barillà

La UEFA è pronta a punire 20 club europei per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario nelle stagioni 2020-21 e 2021-22. Lo rende noto il quotidiano inglese The Times. Tra le squadre a rischio ci sarebbero Juventus, Inter e Roma, con nerazzurri e giallorossi che oltre ad una multa verrebbero punite anche con restrizioni al mercato. I provvedimenti arriveranno a settembre e dovrebbero coinvolgere anche il PSG, l'Arsenal ed il Barcellona, tra le altre.

Fair Play finanziario: i rischi per Juventus, Inter e Roma

Secondo il The Times, le sanzioni per Inter e Roma riguarderebbero la stagione 2020-21. Le due società sarebbero già state allertate dalla UEFA, con cui avrebbero aperto un negoziato per ridurre le sanzioni, che includerebbero comunque una multa e delle limitazioni al mercato.

Secondo le attuali regole UEFA, una squadra può avere solo 30 milioni di euro di perdite nell’arco di tre stagioni, anche se spese intelligenti come per giovanili e squadra femminile non vanno conteggiate.

Nel mirino della UEFA per la stagione 2020-21 ci sarebbe anche la Juventus. Occhio, però, alla posizione dei bianconeri, complicata dalla battaglia legale ancora in atto per la Superlega. Nella stessa situazione della Juve è il Barcellona. Questi club, infatti, si rifiuterebbero di entrare in una negoziazione con la UEFA per ridurre l'entità delle sanzioni. Coinvolte anche PSG e Marsiglia. Le francesi, però, se la caverebbero con una semplice multa.