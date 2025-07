Ex Milan, ufficiale: Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina

Ex Milan, ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex tecnico rossonero torna in Serie A per rilanciare i viola

Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina: l’annuncio ufficiale arriva dai canali social del club viola. L’ex tecnico del Milan torna in Serie A dopo meno di un anno trascorso in Arabia Saudita. Pioli ha firmato un contratto fino al 2028 con uno stipendio da 2 milioni netti a stagione, più bonus legati ai risultati in Serie A e nelle competizioni europee. L’obiettivo principale è riportare la Fiorentina a competere stabilmente per l’Europa e nelle zone alte della classifica di Serie A.