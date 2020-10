Ex Milan: primo gol di Higuain in MLS. Che gol del Pipita! (Video)

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Prima gioia in MLS per Gonzalo Higuain. L’ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Inter Miami, portando la sua squadra alla vittoria. Higuain, dopo due sconfitte consecutive e un rigore sbagliato, è riuscito finalmente a vincere e fare gol.

Bellissima la rete su punizione dell’argentino, che con un potente destro ha battuto il portiere dei New York Red Bulls. Vittoria dunque per la squadra di David Beckham, che si gode i frutti del neo acquisto proveniente dalla Juventus. La strada ora per il Pipita sembra essere in discesa, dopo un inizio complicato.

