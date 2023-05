Ex Milan – Pirlo torna in campo a 44 anni: ecco dove e con chi giocherà

Andrea Pirlo, ex giocatore del Milan dal 2001 al 2011, ha deciso di tornare in campo nonostante sia già allenatore da qualche anno

Andrea Pirlo, ex giocatore del Milan per dieci stagioni, dal 2001 al 2011, ha chiuso la sua esperienza da allenatore in Turchia, nelle fila del Karagümrük da qualche giorno. Ma ha deciso di tornare in campo da calciatore!