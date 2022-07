Ex Milan, Pippo Inzaghi nuovo allenatore della Reggina

Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore della Reggina . Ufficiale l'approdo dell'ex attaccante del Milan sulla panchina degli amaranto. Inzaghi prende il posto di Roberto Stellone e guiderà la Reggina nel prossimo campionato di Serie B. Ha firmato per tre stagioni.

Ad annunciare la chiusura della trattativa è lo stesso proprietario della Reggina, Felice Saladini: "Filippo Inzaghi è il nuovo mister della Reggina 1914. Grazie per aver deciso di far parte del nostro progetto! Stiamo mantenendo sia le promesse sia i principi che avevo annunciato quando ho rilevato il Club, meno di un mese fa. Intorno alla nuova Reggina si stanno raccogliendo le forze migliori della città e dello sport. Un progetto solido basato su molto lavoro, fatti concreti e tantissimo entusiasmo".