Ex Milan – Ozil rovina la prima di Balotelli in Turchia: il Fenerbahce vince

L'Adana Demirspor di Inler, Castro e Balotelli perde all'esordio nella SuperLig turca contro il Fenerbahce: decide una rete di Ozil

L'Adana Demirspor di Inler, Castro e Balotelli perde all'esordio nella SuperLig turca contro il Fenerbahce: decide una rete di Mesut Ozil, che torna al gol dopo 18 mesi. L'ex attaccante del Milan è rimasto in campo per 62 minuti, ma non è riuscito a dare manforte alla propria squadra. Balotelli ha avuto anche diverse occasioni buone, ma ha dovuto rimandare l'appuntamento con il suo primo gol in Turchia. Ci potrà riprovare sul campo del Kayserispor nell'anticipo della seconda giornata che si disputerà venerdì prossimo. Adli, Florenzi e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.