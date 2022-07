Ex Milan, contatti tra Nesta e la Reggina per la panchina

Alessandro Nesta, ex tecnico del Frosinone, è ora in cerca di una nuova panchina e potrebbe sedersi su quella della Reggina, in Serie B

Carmelo Barillà

Alessandro Nesta, ex tecnico del Frosinone, è ora in cerca di una nuova panchina e potrebbe sedersi su quella della Reggina, in Serie B. I calabresi hanno cambiato proprietà dopo la vicenda Luca Gallo, passando in mando a Felice Saladini, imprenditore di Lamezia Terme. Le divergenze tra il ds amaranto Massimo Taibi e il rientrante direttore generale Gabriele Martino non sembrano ancora aver prodotto una decisione sul prossimo allenatore. L'ex portiere spinge per la conferma di Roberto Stellone, alla guida della Reggina già negli ultimi mesi della scorsa stagione. Il dg vorrebbe altre soluzioni. Si è parlato anche di Serse Cosmi, pista non praticata almeno per il momento.

L'idea Nesta

A scrivere di Nesta, ex difensore del Milan, come possibile nuovo allenatore della Reggina è il 'Corriere dello Sport': "Reggina-Nesta, primi contatti molto riservati. La società adesso si sta muovendo su più fronti: oltre al tecnico va chiarito anche il ruolo del direttore sportivo Taibi dopo il nuovo ingresso del dg Martino. Al momento in pole per la panchina c'è ancora Stellone, ma alcuni emissari della società amaranto si sono messi in contatto con Alessandro Nesta, ex tecnico del Frosinone e ora in cerca di una nuova squadra". Nelle ultime ore, comunque, sembra prendere quota la permanenza di Stellone in riva allo Stretto, con Taibi e Martino che avrebbero trovato un punto d'incontro. Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato