Ex Milan, Marco Simone esonerato dallo Chateauroux: il comunicato

Marco Simone, ex giocatore del Milan, è stato esonerato dal Châteauroux. Ecco il comunicato ufficiale del club francese

Simone era stato scelto dal miliardario saudita Abdullah bin Mosaad come sostituto di Cauet, ma la situazione per lo Châteauroux non è cambiata. Nonostante la retrocessione in terza serie l'ex attaccante era stato confermato alla fine della scorsa stagione, ma il nono posto attuale, unito alla sconfitta in casa (0-2) contro il Concarneau ha cambiato le carte in tavola. Intanto parla Olivier Giroud, centravanti del Milan. Ecco cosa ha detto.